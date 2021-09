Behördenschreck Franz Stieger ist auf freiem Fuß

„Jugendliche haben sich jüngst einen Spaß erlaubt und sind nachts als Mutprobe in das, wie sie es nennen, Geisterhaus eingestiegen um verstecken zu spielen“, erzählen Anrainer in der Mölkergasse. Sie können sich erinnern, dass die Jugendlichen damit nicht die ersten waren. Am 26. Mai 2019 endete in derselben Villa nämlich das mehrjährige Versteckspiel des bundesweit bekannten - und damals auch per internationalem Haftbefehl gesuchten - Behördenschrecks Franz Stieger mit einem Cobra-Einsatz.