„Opa wartete zwei Stunden mit gebrochener Hüfte“

„Wir stehen kurz vor dem Kollaps“, warnen Vertreter der Rettung auch in Gesprächen mit der „Krone“. Mit einem prominenten Namen scheint man davon nicht allzu viel mitzubekommen. Wie berichtet, fiel Wiens Gesundheitsstatdrat Peter Hacker auf den Stufen der Terrasse seiner Wohnung auf den Rücken. Am nächsten Morgen alarmierte Rettung er die Rettung - und die lieferte einen regelrechten Großeinsatz. An die Adresse rasten: ein Rettungswagen (zwei Sanitäter), ein Notarzt-Einsatzfahrzeug (ein Notarzt, ein Sanitäter), ein Oberarzt (zur Qualitätssicherung, wie es heißt) und der diensthabende Hauptinspektionsoffizier. Bemerkenswerter Zusatz der Berufsrettung: „Das ist bei Einsätzen mit Personen des öffentlichen Lebens vorgesehen.“