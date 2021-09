Gestürzt! Wiener Stadtrat Peter Hacker verletzt

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist am Montag in den eigenen vier Wänden gestürzt und hat sich dabei Verletzungen am Rücken zugezogen. Laut dem Büro des Politikers verordneten die Ärzte Schmerzmittel und eine Woche Bettruhe. Alle Termine wurden abgesagt.