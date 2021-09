Die Post macht in Wolfurt einen Quantensprung

„Im Ausnahmejahr 2020 haben wir einen Zuwachs der Paketmengen von 30 Prozent verzeichnet und auch in Zukunft werden wir jährlich immer mehr Pakete transportieren. Um weiterhin für eine hohe Qualität unserer Services zu sorgen, investieren wir massiv in unsere Infrastruktur. Das LogistikzentrumVorarlbergist dabei eine wichtige Ausbaustufe“, stellte Post-Generaldirektor Georg Pölzl bei der Eröffnung fest.VorarlbergsLandesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) freute sich, dass die Post das Logistikzentrum inVorarlbergzu einem wichtigen Standort für Westösterreich ausgebaut habe. Am Standort werden in Zukunft knapp 160 Mitarbeiter tätig sein, davon 70 in der Paketzustellbasis.