„Erschreckender Schwindel auch bei Wohnmobilen“

Schreiben nach Holland

Beklagte Partei ist primär der Stellantis-Konzern (entstanden nach der Fusion von Peugeot Société Anonyme und Fiat Chrysler Automobile), die ersten Aufforderungsschreiben gingen nach Amsterdam als Konzernsitz. Sämtliche Ansprüche werden aber derzeit bestritten, obwohl diesbezüglich seit drei Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Italien anhängig sei, was die Klagen nötig mache. Italien setze offenbar auf Schweigen und Bestreiten, so Moser. An einigen Landesgerichten bis nach Graz und Wien wurde bereits ein erster Schwung an Klagen für dort beheimatete Ducato-Nutzer eingebracht. Diese Woche wurde nun die erste derartige Klage für einen Tiroler Klienten am Landesgericht Innsbruck erhoben.