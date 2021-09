„Der Kampf gegen Plastik ist cool und sexy“

„Wir finden Nachhaltigkeit cool und sexy!“ Mit der Ansage eröffneten Victoria Neuhofer und Stephanie Sinko ihre Präsentation von „damn plastic“ in der Puls4-Show „Zwei Minuten, Zwei Millionen“. In zwei Shops, prominent platziert am Linzer Hauptplatz und in der Salzburger Getreidegasse, verkaufen sie Waren ohne Plastik oder Produkte aus recyceltem Plastikmüll - wir berichteten. Der Umsatz stimmte schon im ersten Jahr.