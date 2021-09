Sussexes gehören zu 100 einflussreichsten Menschen

Was für ein schönes Geschenk für Harry: Just am 37. Geburtstag des Prinzen veröffentlichte das „Time“-Magazin neue Fotos von ihm und seiner Ehefrau Herzogin Meghan. Und das aus einem ganz besonderen Grund: Das Paar wurde vom Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2021 gewählt.