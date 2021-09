Eine Woche länger Ferien in St. Koloman

Bürgermeister Herbert Walkner freut sich im Gespräch mit der Krone hörbar über „seine“ neue Schule. „Wir haben hier wirklich viel in Angriff genommen. Jetzt laufen nur noch Abschlussarbeiten“, so der Gemeindechef. Die Schule wurde von bisher vier auf nun sieben Klassen erweitert. Notwendig gemacht hat das die ungewöhnlich hohe Geburtenrate in den vergangenen Jahren. Außerdem wurden alle Räume mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, eine neue Heizung installiert und sämtliche Leitungen erneuert. Wenn in einer Woche der Ernst des Lebens wieder beginnt, erwartet also sowohl Schüler als auch Lehrer in ihrem neuen Schulgebäude eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur. Die Gemeinde nahm für das Projekt 6,6 Millionen Euro in die Hand.