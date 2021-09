Kapfenberg in Champions-League-Qualifikation out

Die Kapfenberg Bulls sind am Montag in der ersten Runde der Qualifikation zur Basketball Champions League (BCL) ausgeschieden. Die Obersteirer unterlagen beim Turnier in Tallinn (EST) dem litauischen Vertreter Juventus Utena mit 68:90 (34:45). Justin Briggs (17), Milos Grubor (16) und Nemanja Krstic (13) waren die erfolgreichsten Werfer des heimischen Vizemeisters.