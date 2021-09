Kritischer Wert im Bezirk Braunau überschritten

Wird bei einer Impfquote von unter 50 Prozent in einem Bezirk der Inzidenzwert 300 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen (Mittelwert) überschritten und die Intensivbetten-Auslastung übersteigt zehn Prozent - sprich 34 Betten in Oberösterreich - treten Ausreisebeschränkungen in Kraft. Mit Stand Montag waren in Oberösterreich 30 belegt. Der Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger hat daher am Montag die Bevölkerung aufgerufen: „Abstand halten, Maske verwenden, Hygienemaßnahmen einhalten und regelmäßig testen“. Die Leiterin des Krisenstabes des Landes, Carmen Breitwieser verdeutlichte nochmals: „Nichts hilft gegen die Pandemie so wirksam wie eine Impfung.“ So waren von den 30 Intensivpatienten am Montag 28 nicht voll immunisiert. Breitwieser wies daraufhin, dass nun auch im Bezirk Braunau ein Impfbus zum Einsatz kommt.