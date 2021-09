Mit eigenem Dorf aus der Pension zurück

Architekturstudium mit ausgezeichnetem Erfolg

Der Verkauf des Unternehmens war quasi wie eine Neugeburt. Griffner konnte sich endlich jenen Themen widmen, die er sich im Geschäftsleben selbst verboten hatte. „Ich hab 30 Jahre lang kein philosophisches Buch gelesen, das hätte mich am materiellen Erfolg nur gehindert.“ Neben der Philosophie widmete er sich auch seinem Architekturstudium, dass einst am Veto des Vaters scheiterte. 2010 schloss er an der TU Graz mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Das Thema der Diplomarbeit war „share luxury - verdichteter Wohnbau mittels Einfamilienhäusern“. „Ich finde das ja witzig, weil eine kommunistische und kapitalistische Komponente drin ist.“