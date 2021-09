Corona: Bröckelt der Zusammenhalt in Österreich?

Am heutigen Samstag finden in Wien wieder mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Währenddessen hagelt es auch seitens der Opposition Kritik am Stufenplan der Regierung. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist der Plan angesichts der stark steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen zu zögerlich. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Diskutieren Sie unten in den Kommentaren mit!