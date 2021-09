Osttiroler Gletscherfluss Isel im weltweiten Fokus

Die Vjosa in Albanien oder der Mekong in Südostasien teilen dasselbe Schicksal wie die Isel in Osttirol: Sie gehören zu den zehn meistgefährdeten Flüssen der Welt. Grund dafür ist laut einem Bericht von WWF International der Ausbau der Wasserkraft. Rund 260.000 Kilometer frei fließende Flüsse könnten in den nächsten Jahren Bauprojekten zum Opfer fallen. „Dabei würden die Kraftwerke weniger als zwei Prozent der bis 2050 benötigten erneuerbaren Energien erzeugen“, erklärt Stuart Orr, der Leiter des globalen WWF-Flüsseprogramms.