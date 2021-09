Illegales Glücksspiel in Privatwohnung aufgeflogen

Ein anonymer Hinweis an das Landeskriminalamt Wien brachte den Stein ins Rollen und so konnten in dem Betrieb, der offensichtlich in der phillippinisch-stämmigen Community sehr beliebt ist, sieben Glücksspielautomaten sowie Drogen sichergestellt werden. Die in der nachträglich umgebauten Eigentumswohnung Glücksspielgeräte wurden von der Polizei beschlagnahmt und sichergestellt.