Crashtest China-Autos: Kokons oder Knallfrösche?

Ergebnisse im Detail

Der 01 von Lynk & Co ist unter den aktuellen Testkandidaten der Beste in punkto Erwachsenensicherheit und auch in der Kindersicherheit weit vorne mit dabei. Der ES8 von Nio ist in beiden Kriterien nur unwesentlich schwächer - speziell in der Erwachsenensicherheit muss er jedoch Abzüge hinnehmen. „Unter anderem zeigen die Tests, dass die Frontpartie des ES8 bei einem Frontalzusammenstoß sehr gefährlich für den Unfallgegner sein kann“, sagt Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit.