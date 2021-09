Wie wird man eigentlich Impfkritiker?

Impfung brachte nicht den „Gamechanger“

Die Impfskepsis rührt aus einem kollateralen Vertrauensverlust in die Wissenschaft, in die Medien, aber auch in die Politik. Wenn noch vor rund einem Jahr versprochen wurde, dass die Impfung der „Gamechanger“ der Pandemie ist und uns eine Rückkehr ins normale Leben beschert, macht es zu Recht misstrauisch, wenn wir nun vor einer erneuten Lockdown-Debatte wegen steigenden Infektionszahlen stehen. Das Misstrauen ist hausgemacht.