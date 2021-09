Schattendorf ringt Rohrbach nieder!

Es war angerichtet und beide Teams präsentierten sich von Beginn an von ihrer besten Seite. Über 450 Zuseher sahen ein Fußballfest der Extraklasse, bei dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe wiederfanden und den vielen Fans ein kampfbetontes, aber mit gesunder Härte geführtes Spiel, boten. Trotz zwei Topchancen auf beiden Seiten gelang es in den ersten 45 Spielminuten keinem Team den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen und so ging es auch mit einem 0:0 in die Pause.