Pele in Klinik: Mir wurde ein Tumor entfernt

Brasiliens Fußball-Legende Pele hat sich einer Dickdarm-Operation unterziehen müssen. Dem 80-Jährigen wurde am Samstag ein Tumor entfernt, nachdem bei einem Routinecheck eine verdächtige Läsion entdeckt worden war. Das teilte der frühere Torjäger am Montag mit und gab an, sich gut zu fühlen. Ob der Tumor bösartig war, blieb zunächst offen. Seine behandelten Ärzte in einem Krankenhaus in Sao Paulo teilten mit, dass dazu noch Tests ausstehen würden.