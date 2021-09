Im Öko-Check sind die Roten grüner als Grün

Freundschaftsbänder für die „Ewigkeit“

Platz 8 und damit die rote Laterne geht an die Blauen, die den umfangreichsten Fundus an „Giveaways“ haben. Dass sie damit in die Öko-Ecke gestellt werden, müssen sie nicht fürchten. Neben den klassischen Kulis und Feuerzeugen gibt’s für die nächsten 100 Jahre haltbare Freundschaftsarmbänder – vielleicht in der Hoffnung auf so lange Regierungsbeteiligung in OÖ – aufklebbare Plastik-Schmetterlinge, Luftballons, Mandi-Plüschbären-Anhänger „made in stehtnichtdrauf“, in den Niederlanden in Blechdosen verpackte Zuckerln, Putztücher in Plastikverpackung und einen Rucksack aus dünner Folie. Nur die kleinen Verteilsackerl sind aus Papier. Die ausgegebenen Garten-Handschuhe freuen den grünen Daumen, der klein sein muss, um reinzupassen. Aber abbaubar schauen sie nicht aus.