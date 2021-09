Da ist der Scheck! Zahltag für Lukas Weißhaidinger

Prämien-Zukunft ungewiss

Noch ist ungewiss, ob die “Helvetia„ auch in Zukunft Prämien für Österreichs Leichtathleten bei WM und Olympia auslobt. Der ÖLV hatte dies mit der Versicherung ausgehandelt. Für Gold gibt es 205.000 Euro, für Silber 100.000 Euro und für Bronze 50.000 Euro. “Für uns ist dies aber sicher kein Schadensfall„, schmunzelt Thomas Neusiedler, der froh ist, in Österreich auch die Leichtathleten unterstützen zu können. Lukas Weißhaidinger hat zumindest bereits 100.000 Euro an Prämien von “Helvetia„ erhalten - jeweils 50.000 Euro für Bronze bei der WM 2019 in Doha und heuer bei Olympia in Tokio.