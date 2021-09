„Rennen ruiniert!“ Schumacher sauer auf Kollegen

Es knistert wieder einmal zwischen Mick Schumacher und seinem Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin. Im negativen Sinn. „Er hat mein Rennen ruiniert“, schoss der Deutsche nach dem Grand Prix in Zandvoort scharf. Hintergrund: Die beiden (vermeintlichen) Kumpel waren schon in der ersten Runde an- und ineinander geraten.