Heute wird‘s offiziell: Bottas verlässt Mercedes

Russell kommt

Damit ist auch klar, dass die „Silberpfeile“ in den nächsten Stunden, voraussichtlich morgen, die Verpflichtung von Jungstar George Russell als Teamkollege von Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton, der seine WM-Führung in Zandvoort an Red-Bull-Star Max Verstappen verlor, bekannt geben werden.