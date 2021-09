Todesopfer: Motorradfahrer in Auto geschleudert!

Schrecklicher Verkehrsunfall heute am Nachmittag in Kaindorf: Ein Motorradfahrer dürfte übersehen haben, dass der Pkw vor ihm angehalten hatte und prallte gegen das Auto. In Folge wurde der 79-Jährige gegen ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn geschleudert; für ihn kam jede Hilfe zu spät.