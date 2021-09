Wo waren Sie, als sich die Welt änderte?

Dieses Jahr jährt sich mittlerweile zum 20. Mal der Jahrestag der geschichtsträchtigen Anschläge auf das mittlerweile wieder neu erbaute World Trade Center in New York City. Diese Ereignisse, welche die Welt seitdem nachhaltig prägten, sind bis heute noch in den Köpfen von vielen Personen fest verankert. Die einen waren in der Arbeit, als die Meldung kam, dass zwei Flugzeuge in die Twin Towers geflogen sind. Andere waren damals noch in der Schule und wurden von den schrecklichen Ereignissen überrascht. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Ereignisse und wie sind Sie mit diesen umgegangen?