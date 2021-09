Filzmaier: „Ein Impfaufruf der FPÖ würde helfen“

So liegt etwa die Kärntner Gemeinde Stall am Ende der österreichweiten Durchimpfungsrate, gerade einmal jeder Dritte hat sich dort laut Angaben des Gesundheitsressorts impfen lassen. Im Jahr 2016 war Stall eine Hochburg der Freiheitlichen, deren nunmehriger Chef Herbert Kickl so heftig gegen die Impfung mobilisiert: 79,7 Prozent wählten damals Hofer.