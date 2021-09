Brasilien besiegt Chile, Argentinien Venezuela

Brasilien ohne Premier-League-Spieler

Die Brasilianer traten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hingegen ersatzgeschwächt in Santiago an. Die Klubs der englischen Premier League hatten sich geweigert, Spieler in Länder abzustellen, die auf der Roten Corona-Liste der britischen Regierung stehen. Nach dem siebenten Sieg im siebenten Spiel führt Brasilien in der Tabelle der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten klar vor Argentinien (15), Ecuador (12) und Uruguay (9). In einem Klassiker des Weltfußballs treffen die beiden Topnationen am Sonntag (21.00 Uhr) in Sao Paulo wie zuletzt schon im Copa-Finale aufeinander.