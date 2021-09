Motorrad krachte gegen Lkw: Steirer verletzt

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr in Maria Lankowitz: Der 47-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg wollte seinen Laster auf einem Parkplatz abstellen. Dafür bog er auf der B77 (Gaberlstraße), von Köflach kommend in Richtung Salla, in einer Rechtskurve links ab.