Datenschützer verlangen Rekordstrafe von WhatsApp

WhatsApp bezeichnete die Strafe als „vollkommen unangemessen“ und kündigte an, in Berufung zu gehen. Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems begrüßte die Strafe am Donnerstag in einer Aussendung, relativierte die Höhe aber: „Selbst die 225 Millionen sind immer noch nur 0,08 % des Umsatzes der Facebook-Gruppe. Die DSGVO sieht Geldbußen von bis zu 4 Prozent des Umsatzes vor. Das alles zeigt, dass die irische Datenschutzbehörde immer noch extrem dysfunktional ist.“