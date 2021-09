Ganzheitliche Therapie: Die soziale Seite von HIV

Verschiedene Experten arbeiten im Team

In diesem Zusammenhang bietet die „an.doc.stelle“ niederschwelligen Zugang. Das engagierte Projekt ist in die Hausarztpraxis integriert, steht auch nicht versicherten Personen zur Verfügung und nimmt an der aktuellen Initiative des Gesundheitsministeriums „Social Prescribing“ teil. Dabei ist es dem Hausarzt möglich, bei Bedarf soziale Hilfestellung zu „verschreiben“. Es arbeiten Ärzte, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter zusammen. Rechtliche Beratung kommt von einer Juristin. „In Gesamtheit des Menschen betrachtet, läuft alles parallel, ist miteinander verbunden, beeinflusst sich gegenseitig. In diesem Sinne versuchen wir eben auch die Betreuung zu gestalten“, so der Experte. „Dabei geht es um viele verschiedene Themen wie finanzielle oder Wohnungsprobleme, aber auch psychische Krisen von der Erstdiagnose über posttraumatische Belastungsstörungen bis hin zu Depressionen, die man therapeutisch begleitet.“