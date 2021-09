Barcelona gibt Yusuf Demir ganz besondere Nummer

Demir fix in der ersten Mannschaft

Damit stellte Barca auch klar, dass der 18-jährige Wiener ein Spieler für die erste Mannschaft ist, denn in der spanischen Liga sind für ebensolche Nummern von 1 bis 25 vorgesehen. Bei seinem LaLiga-Debüt hatte Demir noch die Nummer 27 am Rücken, er war von Barcelona offiziell für das zweite Team verpflichtet worden. Die Nummer 11 hatte davor das Trikot von Ousmane Dembele geziert, der wich nun auf die durch den Griezmann-Transfer kurz vakante 7 aus.