Formel 1: Wann wird Sensations-Wechsel offiziell?

Weltmeister Mercedes hat in seiner Fahrerfrage bereits eine Entscheidung getroffen. Das bestätigte Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG. Ein konkreter Zeitpunkt für die Verkündung stehe allerdings noch nicht fest. Laut internationalen Medienberichten soll der Finne Valtteri Bottas als Teamkollege von Serienweltmeister Lewis Hamilton durch den Briten George Russell abgelöst werden. Und das könnte das Fahrer-Karussell so richtig in Schwung bringen.