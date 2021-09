Zverev schießt gegen Tsitsipas: „Kotzt mich an!“

„Das hat er nicht nötig“

Auch wenn Tstitsipas keinen Regelverstoß begangen habe, sei es schlicht eine Unart, die Toilettpause (über Gebühr?) in die Länge zu ziehen. „Das kotzt mich an“, so Zverev: „Tsitsipas hat das nicht nötig. Er ist nicht umsonst die Nummer 3 der Welt, er muss das nicht tun. Da geht es um den Respekt unter den Spielern gegenüber der Sportart.“ Zverev vermutet auch, dass in den vielen Toilettpausen mehr passiert, als nur die Verrichtung diverser menschlicher Geschäfte. „Es hat doch jeder gesehen, dass sein Vater in Cincinnati in der Pause getextet hat. Und nach der Pause spielt Stefanos eine komplett andere Taktik ...“