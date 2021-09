Ein Fragezeichen hinter Heinrich

Intensives Wochenende wartet

Schon am Donnerstag sitzen Kapitän Thomas Raffl und Co. im Flieger nach Oslo, treffen tags darauf (18) zum CHL-Auftakt auf den norwegischen Vertreter Frisk Asker. Am Samstag geht es weiter nach Polen, wo dann am Sonntag Debütant JKH GKS Jastrzebie (17.30) und im Anschluss gleich der Heimflug warten.