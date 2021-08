Betrunkener Dieb baute mit gestohlenem Pkw Unfälle

Am 30. August 2021 gegen 23.30 Uhr nahm ein 21-jähriger aus Steyr in seiner Heimatstadt einen Pkw, bei dem der Schlüssel steckte, unbefugt in Betrieb. In weiterer Folge verursachte er dabei mehrere Verkehrsunfälle mit geparkten Fahrzeugen und Randsteinen, wodurch der Pkw an der rechten Fahrzeugseite schwer beschädigt wurde und zum Stillstand kam.