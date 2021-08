Taliban-Interview | Immer der Blöde…

Es ist ein aufsehenerregendes Interview, das der Journalist Shams Ul-Haq für die „Krone“ mit dem offiziellen Sprecher des Taliban-Regimes in Afghanistan führte. Wir haben in der Redaktion ausführlich darüber diskutiert, ob man ein Interview mit einem Taliban-Vertreter bringen kann. Wir haben uns dafür entschieden - denn Ul-Haq hat dabei so gut wie alle heiklen Fragen rund um dieses Regime angesprochen. Und auch wenn der Sprecher der Taliban beschwichtigt und relativiert: Es ist von globalem Interesse, was diese Steinzeit-Islamisten vorhaben. So antwortet Mujahid auch auf die Frage, ob die neue afghanische Regierung Staatsbürger ihres Landes, wenn sie in Österreich nicht asylberechtigt sind und vielleicht noch straffällig geworden sind, zurücknehmen würden. Der Taliban-Sprecher dazu wörtlich: „Ja. Sie würden vor ein Gericht gestellt werden. Das Gericht muss entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht“. Dazu ist festzuhalten: Österreich kann, auch wenn die Taliban eine Rücknahme so anbieten oder sie sogar wollen, momentan gar nicht abschieben - und es wäre gar nicht daran zu denken, abzuschieben, wenn den Betroffenen in Afghanistan der Tod droht!