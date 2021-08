Frontal in die Leitplanke gekracht

Der Crash, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Montagnachmittag in der Nähe des St. Johanner Umspannwerks. Ein Schwerverletzter musste nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen werden. Mehrere Leichtverletzte wurden ebenfalls zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang war noch nicht bekannt.