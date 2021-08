Scheidung: Viele Ehen enden nach den Ferien

Nicht jede Ehe hält bis in alle Ewigkeit. Rund 2000 Paare lassen sich in der Steiermark pro Jahr scheiden. Gerade nach der Urlaubszeit schnellen die Scheidungszahlen in die Höhe. Die Grazer Anwältin Maria Christina Kolar-Syrmas erklärt, worauf des im Fall der Fälle ankommt und wie man einen Rosenkrieg verhindert.