Kuriose Verwechslung: „Landeshauptstadt“ Paternion

Ob es die Klagenfurter freut, dass eine Immobilienentwicklungsfirma die Gemeinde Paternion zur Landeshauptstadt „erklärt“, sei dahingestellt. „Paternion liegt am Ostufer des Wörthersees und ist die Hauptstadt des südösterreichischen Bundeslandes Kärnten“, heißt es in der Projektbeschreibung, die 16 „Tiny Houses“ in Villach-Land (!) bewirbt.