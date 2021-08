Ancelotti über Mbappe-Coup: „Verein arbeitet dran“

In der aktuellen Transferperiode können die Madrilenen den 22-jährigen Mbappe noch bis Dienstag verpflichten. PSG-Sportdirektor Leonardo hatte am vergangenen Mittwoch in einem Interview des französischen Senders RMC Sport das erste Angebot von Real in Höhe von 160 Millionen Euro bestätigt. Der Brasilianer hatte aber betont, diese Summe sei noch „sehr weit entfernt“ von dem, was Mbappe heutzutage wert sei. Real soll Medienberichten dann auf 180 Mio. Euro erhöht haben.