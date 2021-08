Melanie Müller siegt bei „Promi Big Brother“

Was sie mit der Siegesprämie anstellen wird? „Ich werde mit dem Geld unter anderem mit meiner Familie ein paar Tage wegfahren, auch um mich mit meinem Mann auszusprechen“, hatte sie schon vor der Finalshow verraten. Außerdem werde das Geld „natürlich auch in meine Projekte, wie unser Haus, meine Bar oder in meine Grillstände auf Mallorca fließen“. Denn durch die Pandemie seien bei ihr „viele Löcher zu stopfen“, so die Ballermann-Sängerin.