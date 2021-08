Europacup: Spieltermine von Rapid, Sturm und LASK

In der zweiten Runde am 30. September gastieren die Hütteldorfer in England bei Marko Arnautovics Ex-Klub West Ham, ehe zum Ende der Hinrunde am 21. Oktober der kroatische Meister Dinamo Zagreb in die Hauptstadt kommt. Beschlossen wird die Gruppenphase mit dem Auswärtsspiel in Genk am 9. Dezember.