Rapids Barisic: „Favorit sind wir definitiv nicht“

Dass die Gruppenspiele nun wieder in gut gefüllten Stadien stattfinden können, was in der Vorsaison coronabedingt nicht möglich war, sei für die Profis ein zusätzlicher Anreiz. „Wir freuen uns brutal drauf“, betonte Hofmann. „Die internationalen Spiele geben auch mehr Kraft, als dass es Müdigkeit kostet.“ Finanziell sollte Rapid auch davon profitieren. Der Verein will die Verkaufsmodalitäten für die drei Heimspiele in der nächsten Woche bekanntgeben.