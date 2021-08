Salzburg startet am 14.9. in Sevilla in CL-Gruppe!

Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am 14. September (18.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Sevilla in die Gruppenphase der Champions League! Der sechsmalige Sieger von UEFA-Cup bzw. Europa League, von dem die Salzburger 2019 ihren Abwehrchef Maximilian Wöber verpflichtet hatten, ist auch am 8. Dezember beim Finale der Gruppe G in Wals-Siezenheim der Gegner.