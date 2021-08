Schrott-Alarm um Trainings-Schnellsten Verstappen!

Mit 1:44,472 Minuten war Verstappen deutlich schneller als der bei Mercedes im Schleuderstuhl sitzende Valtteri Bottas am Vormittag. Möglich war das auch deshalb, weil der befürchtete Regen in den Ardennen am Nachmittag ausblieb. Letztlich war Verstappen Schnellster vor Bottas und Lewis Hamilton. Der WM-Führende Hamilton hätte sich eventuell schon im FP1 die Bestzeit krallen können. Der Titelverteidiger musste in seiner schnellsten Runde aber stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Williams des Kanadiers Nicholas Lafiti zu verhindern.