Ägypten: Fossil von vierbeinigem Wal entdeckt

Mit einem geschätzten Gewicht von geschätzten 600 Kilogramm und einer Länge von rund drei Metern hatte der Phiomicetus anubis starke Kiefer, mit denen es seine Beute fing, heißt es in der von Forschern des Vertebrate Palaeontology Centre (MUVP) an der Mansoura University (einer der größten Hochschulen Ägyptens, Anm.) in den „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlichten Studie.