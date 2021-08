Pläne für Linzer Seilbahn nicht in der Schublade

„Bundesgelder können wir sicher abschreiben“

Auch wenn jüngst mit der Tiroler LH-Stv. Ingrid Felipe eine Parteikollegin Gewesslers ebenfalls eine Machbarkeitsstudie für eine Stadtseilbahn in Innsbruck präsentierte, rechnen Luger und Hein nicht mit einer Meinungsänderung. Letzterer: „Da gibt es keine Hoffnung mehr. Bundesgelder können wir mit dieser Ministerin abschreiben Und das ist traurig, denn die Regio-Stadtbahn hilft uns eben nur im Norden, nicht aber im Süden.“ In die Schublade will er die Pläne trotzdem nicht packen. Hein: „Die bleiben auf dem Tisch, damit ich sie, wenn die Zeit reif ist, griffbereit habe.“