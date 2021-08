„Dieser Zweikampf ist bereits entschieden“

Via TV verfolgt Mörec am Donnerstag, wie sein ehemaliger Coach Ante Simundza, der Mura nach Konkurs wieder nach oben (und bis zum Meistertitel) geführt hatte, sich mit seiner Truppe schlägt. Für die „halbe“ Mura-Elf ist der Ausflug nach Österreich ja wie eine Heimkehr: Ex-GAK-Coach Ante Simundza hat als Aktiver in Wildon und Strass gespielt, Matic Marusko verteidigte 2018 für Bad Radkersburg, Amadej Marosa stürmte bei Fehring - und Luka Bobicanec kickte in Stegersbach.