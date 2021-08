Tragödie! Ex-Eishockey-Star mit 31 tot aufgefunden

Hayes hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. „Ich bin am Boden zerstört, seit ich vom Tod meines Freundes Jimmy Hayes erfahren habe“, so Boston-Bruins-Kapitän Patrice Bergeron. „Es war ein Vergnügen, Jimmy kennenzulernen, und es war eine Freude, mit ihm zusammen zu sein, sowohl auf als auch neben dem Eis. Ich werde mich immer an sein breites Lächeln erinnern - er war so positiv und voller Leben. Das werde ich wirklich vermissen. Wir haben einen großartigen Menschen verloren.“"