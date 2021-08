Airbnb: Gratis Unterkunft für 20.000 Afghanen

Das Online-Buchungsportal Airbnb hat am Dienstag unmittelbare Hilfe für jene Menschen angekündigt, die von der Afghanistan-Krise betroffen sind. Das Unternehmen möchte vorübergehend 20.000 geflüchtete Menschen aus der Region kostenlos in seinen Unterkünften unterbringen. Es sei bei der Hilfe nun „keine Zeit zu verlieren“, so der Firmenchef.