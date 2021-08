Polizist sucht nach „Sammler“ von Verkehrstafeln

Einsame Metallsteher zieren seit Wochen die idyllische Landschaft in Priel. Ein Unbekannter dürfte nächtens mit Leiter und Werkzeug unterwegs sein und Verkehrsschilder abmontieren. „Seit mehreren Wochen fehlt etwa ein Schild, das darauf hinweist, dass die Nutzung eines Privatweges nur für Anrainer gestattet ist“, ärgert sich der Senftenberger Ortschef Stefan Seif. In den örtlichen Facebook-Gruppen bot er dem unbekannten Täter an, von einer Anzeige abzusehen, falls die Schilder binnen zwei Tagen zurückgebracht werden – erfolglos!